كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 01:58 مساءً -
كشفت الممثلة المصرية المصرية ليلى علوي أن شقتها سبق وتعرضت قبل سنوات لحريق كبير، مؤكدّة أنها لم تكن ذاك الوقت داخلها، حيث تواجدت والدتها الراحلة وابنها خالد، وكان الحريق قد وقع في شهر كانون الأول، وكانت الممثلة عبير صبري تسكن في العمارة المقابلة لها.
ولفتت علوي أثناء حلولها ضيفة على برنامج “أنا وبنتي” أن صبري نزلت مسرعة وهي تحمل بطانية وحملت ابنها ولفته في البطانية لتدفئته حتى حضرت هي، ووجهت الشكر لعبير مشيرة إلى أنها ستظل تتذكر موقفها معها دائماً وتدين لها طوال العمر، لأنها أنقذت ابنها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليلى علوي تروي قصة حريق منزلها وتكشف هوية الفنانة التي انقذت ابنها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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