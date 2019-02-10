شاهد.. محمد صلاح يتخلى عن ذقنه!

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 01:58 مساءً -

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بـ”لوك جديد”، بعدما نجح فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى. ونشر محمد صلاح صورة جديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها بدون ذقن للمرة الأولى منذ فترة طويلة. View this post on Instagram 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Feb 10, 2019 at 2:02am PST View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Feb 10, 2019 at 2:02am PST A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Feb 10, 2019 at 2:02am PST وكان محمد صلاح قد رفع رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق “هدفين” على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هارى كين قائد توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

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