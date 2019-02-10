"ذي فايفوريت" الأوفر حظا لحصد جوائز بافتا البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك فيلم "ذي فايفوريت" التاريخي، للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، في حفل جوائز بافتا البريطانية في لندن، الأحد، بـ12 ترشيحا.



ورشح الفيلم خصوصا في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة للبريطانية أوليفيا كولمان، التي تؤدي ببراعة دور الملكة آن.

كانت كولمان نالت جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو غنائي استعراضي خلال حفل "جولدن جلوب"، وهي مرشحة للفوز بجائزة أوسكار.

ويتنافس "ذي فايفوريت" في فئة أفضل فيلم مع "بوهيميان رابسودي" الحائز جائزة أفضل فيلم درامي في حفل جولدن جلوب، والذي نال 7 ترشيحات.





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ويخوض المنافسة في هذه الفئة أيضا "روما" (الفونسو كوارون) و"ايه ستار إز بورن" (برادلي كوبر) و"بلاكككلانسمان" (سبايك لي) و"جرين بوك" (بيتر فاريلي).

وفي فئة أفضل ممثل تدور المنافسة بين برادلي كوبر في "ايه ستار إز بورن"، وكريستيان بايل في "فايس"، وستيف كوجان (ستان اند أولي)، وفيجو مورتنسن (جرين بوك)، ورامي مالك الذي يؤدي دور فريدي مركوري قائد فرقة كوين في "بوهيميان رابسودي".

وفي فئة أفضل ممثلة تتنافس إلى جانب كولمان جلين كلوز (ذي وايف) التي حصدت كل الجوائز تقريبا في موسم المكافآت الهوليوودية حتى الآن، وليدي جاجا (إيه ستار إز بورن)، وميليسا ماكارثي (كان يو إيفر فورجيف مي؟)، وفايولا ديفيس (ويدوز).

وتوزع الجوائز في قاعة رويال ألبرت هال قبل أسبوعين من جوائز أوسكار.