هكذا ستجني سامانثا ماركل أموالا طّائلة بفضل مولود شقيقتها ميغان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ مسلسل استفادة سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، من زواج شقيقتها من الأمير هاري، وانضمامها للعائلة الملكية، سيستمر لبعض الوقت، وها هي تُؤَمِّن لنفسها حوالي 100 ألف جنيه استرلينيّ، أيْ ما يقارب الـ 125 ألف دولار أمريكي، من وراء مقابلات، وحوارات ستجريها خلال الفترة المقبلة، للحديث عن ولادة ميغان، ومولودها المنتظر.

وستجني سامانثا 54 عامًا، هذا المبلغ الكبير من برنامجين تلفزيونين وثائقيين، برامج دردشة، كتاب ومقابلات تقدّر السّاعة فيها بألفي استرلينيّ، أيْ ما يقارب الـ 2500 دولار أمريكيّ. ونقلتْ صحيفة ميرور، عن مصدر مقرّب من سامانثا قوله: "من حقّ سامانثا الاحتفال بميلاد ابن/ ابنة شقيقتها في الرّبيع المقبل، وسوف تتحدّث عن علاقتها بميغان، لأنّهم أسرة واحدة".

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وتابع المصدر بقوله: "وسامانثا لا تتمتّع بأسلوب حياة غريب، ولهذا ستفرق الأموال معها، فهي لم تحصل على بنس واحد من ميغان، ومن حقّها أنْ تجني المال بتلك الطريقة".

هذا، وتعتبر سامانثا من أكثر أقرباء ميغان انتقادًا لها، منذ ارتباطها بالأمير هاري عام 2016، ومع هذا، فهي تحاول حتى آخر لحظة، تحقيق أكبر قدر من المكاسب، من ورائها.