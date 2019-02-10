الليلة.. عرض زهرة الصبار بحضور جميع أبطاله فى الكاثوليكى للسينما

فيلم زهرة الصبار- أرشيفية كتبت- دينا دياب يعرض المركز الكاثوليكى للسينما، الليلة فيلم ( زهرة الصبار ) ضمن فاعليات الدورة ٦٧ من المهرجان الكاثوليكى للسينما، يليه ندوة بحضور جميع ابطال العمل وصناعه ويديرها الكاتب الصحفى والناقد هانى سامى . هانى سامى . فيلم ( زهرة الصبار) بطولة مروان العزب، عالية عبد الرؤوف، زكى فطين عبد الوهاب ، منحة البطراوى ، سلمى سامى ، تأليف وإخراج هالة القوصى يذكر أن فيلم ( زهرة الصبار ) حصل على العديد من الجوائز من خارج وداخل مصر آخرها أمس من جمعية الفيلم حيث حصلت عالية عبد الرؤوف على جائزة أفضل ممثلة دور ثان .

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