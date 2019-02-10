شاهد.. يسرا ومحمد الشرنوبي يرقصان على أنغام النفسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جمع بين الفنان محمد الشرنوبي والفنانة يسرا، وهما يرقصان سويًا بإحدي السهرات علي أنغام أغنية "النفسية" أحدث أعماله.
يشار إلي أن "أغنية النفسية" من كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع إلهامي دهيمة،
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا فيلم "The Crew"، الذي استمر تصويره عامين ويتوقع عرضه قريبًا، ويشاركها البطولة كل من أحمد حلمى، منى زكي، شريف منير، جابى خورى، وحيد حامد، شريف عرفة، هادى الباجورى، إخراج إسلام رسمى.
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