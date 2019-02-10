الاثنين.. أصالة تحيي حفلًا غنائيًا بالرياض ضمن مهرجان أرض العجائب

أصالة نصري كتبت - إيمان العوضي : تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي بجامعة الأميرة نورة، ضمن فعاليات مهرجان أرض العجائب المقام في الرياض، وذلك مساء يوم غدًا الاثنين الموافق 11 فبراير.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي تتنوع بين القديم والحديث، والتي تشعل جمهورها بالحماس منها "الحقيقة، خانات الذكريات، أسفة، سؤال بسيط،

جدير بالذكر أن مهرجان "أرض العجائب" هو مهرجان ترفيهي متنوع بدأت فعالياته يوم 16 يناير وتمتد حتي يوم 16 فبراير، بملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض بالمملكة العربية يوم الرحيل، أه من عيناه، وغيرها".جدير بالذكر أن مهرجان "أرض العجائب" هو مهرجان ترفيهي متنوع بدأت فعالياته يوم 16 يناير وتمتد حتي يوم 16 فبراير، بملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض بالمملكة العربية السعودية

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