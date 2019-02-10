مارينال سركيس مع الجنس قبل الزواج "آراء تدل على جرأة كبيرة"كريستينا أغيليرا.. إعتدى والدها عليها في...

ميرنا وليد - بيروت - من ضمن الفيديوهات المتداولة حاليا عبر بعض المواقع التواصل الاجتماعي الممثلة اللبنانية ​مارينال سركيس​ تظهر فيها آراء جريئة جدا وشخصية قوية منفتحة واثقة من نفسها ومحترمة .

ففي حديثها ببرنامج "حكي عالمكشوف" التي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني عبرت عن تشجيعها للزواج المدني ، واحترمت اختيار الاخرين، اشارت الى انها تشجع على الجنس قبل الزواج ولم تخف من ردات فعل الناس (سواء كانوا مع او ضد هذا الموضوع ) كما اعتبرت ان المثلية الجنسية ليست عارا واذا كان ابنها مثلي جنسي لن تنكر وجوده بل ستتأقلم مع الوضع بشكل طبيعي.

آراء مارينال سركيس لفتت المواقع الاجنبية ايضا وتحدثت عنها كممثلة لبنانية جريئة، وسواء اتفق البعض معها ام لم يتفق علينا احترام شجاعة وجرأة هذه الامرأة كما احترمنا تمثيلها.