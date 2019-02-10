كريستينا أغيليرا.. إعتدى والدها عليها في طفولتها وسُجنت مع حبيبها بتهم خطيرة

ميرنا وليد - بيروت - كريستينا ماريا أغيليرا هي مغنية أميركية وكاتبة أغاني وممثلة وشخصية تلفزيونية. استطاعت أن تحصل على خمس جوائز غرامي ، وجائزة غرامي لاتينية واحدة ، ونجمة على ممشى المشاهير في ​هوليوود​. باعت أكثر من 75 مليون نسخة من أحد ألبوماتها سُجلت في جميع أنحاء العالم، مما جعلها واحدة من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعاً في العالم.

في عام 2009، احتلت ​كريستينا أغيليرا​ المرتبة 58 في قائمة رولينغ ستون لأعظم 100 شخصية من المطربين على مر العصور ، وأصبحت بذلك أصغر وأول فنان تحت 30 يكون اسمه ضمن اللائحة. دخلت قائمة بيلبورد في عام 2000 محتلة المركز 20 ضمن لائحة الفنانات الأنجح في العالم. وفي عام 2013 اختيرت ضمن قائمة بيلبورد السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

طفولتها

وُلدت كريستينا أغيليرا في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 1980 في جزيرة ستاتن بنيويورك ونشأت في ولاية بنسلفانيا من أم فنانة وإسمها شيلي لورين كيرنز وأب جندي من جيش الولايات المتحدة اسمه فوستو كزافييه أغيليرا وهو من جذور أكوادورية. أما والدتها فمن أصول ألمانية ، إيرلندية ، ويلزية وهولندية.

تنقلت أسرتها بشكل متكرر بسبب الخدمة العسكرية لوالدها ، وعاشت في أماكن تشمل نيو جيرسي وتكساس ونيويورك واليابان. في ما بعد زعمت كريستينا أغيليرا وأمها أن والدها كان يعتدي عليهما جسدياً وعاطفياً ما نفاه هو. فاستخدمت كريستينا أغيليرا الموسيقى للهروب من منزلها المضطرب.

بعد طلاق والديها عندما كان عمرها ست سنوات انتقلت كريستينا أغيليرا وشقيقتها الصغيرة راشيل وأمها، إلى منزل جدتها في ضاحية روتشستر في بنسلفانيا في بيتسبرغ. بعد عدة سنوات من الابتعاد عن والدها وافقت كريستينا على إعادة علاقتها معه عام 2012. يذكر أن والدتها تزوجت مرة ثانية وأنجبت طفلا آخر أسمته مايكل.

بداية مسيرتها الفنية

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عُرفت كريستينا أغيليرا على أنها "الطفلة الصغيرة ذات الصوت الكبير" . فازت بأول مسابقة شاركت فيها عندما كانت في عمر الثامنة. في عام 1990 ، ظهرت على Star Search وهي تغني "A Sunday Kind of Love" ، وخسرت في الدور نصف النهائي.

التحقت بمدرسة منطقة روتشستر ومدرسة مارشال المتوسطة بالقرب من ويكسفورد ، وحضرت لفترة قصيرة إلى المدرسة الثانوية الشمالية أليجيني قبل أن تتخذ قرار الخضوع للتعليم المنزلي بسبب تعرضها للتنمّر.

في عام 1991 ، أجرت أغيليرا اختباراً للحصول على دور في برنامج The Mickey Mouse Club ، على الرغم من أنها لم تكن في العمر المطلوب لكنها انضمت إلى المسلسل التلفزيوني بعد ذلك بعامين.

سجلت كريستينا أغيليرا أول اغنية لها في عمر الـ14 " مع المغني الياباني كيزو ناكانيشي. أرسلت في ما بعد نسخة غلافها من ""Run to You" لشركة والت ديزني على أمل أن يتم تبنيها فنياً. في عام 1998 بدأت شهرتها الفعلية ووصلت عام 2001 الى ذروة نجاحاتها.

حياتها العاطفية

خلال جولة كريستينا أغيليرا للحفلات الموسيقية دخلت كريستينا في علاقة رومانسية مع الراقص خورخي سانتوس إلا أن علاقتهما إنتهت في أيلول/سبتمبر عام 2001.

بدأت كرليستينا أغيليرا في مواعدة مدير التسويق التنفيذي جوردان براتمان في عام 2003، وأصبحا مخطوبين في شباط/فبراير عام 2005 بعد مرور عامين على علاقتهما. تزوج الثنائي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005 في كاليفورنيا. في 12 كانون الثاني/يناير عام 2008 ، أنجبت أغيليرا إبنها من جوردان.

انفصلت كريستينا أغيليرا عن براتمان في أيلول/ سبتمبر عام 2010، وقد تقدمت أغيليرا بطلب الطلاق من براتمان في تشرين الأول/أكتوبر، كما طلبت منه الحضانة القانونية المشتركة لابنهما. وبعد التوصل إلى إتفاق تسوية تطلقا رسمياً، في 15 نيسان/أبريل عام 2011.

بدأت بعدها كريستينا أغيليرا في مواعدة ماثيو روتلر، وفي 1 آذار/مارس عام 2011 ألقي القبض على الثنائي بتهمة التسمم من كثرة الشرب، وأفرج عنهما بكفالة. وأعلنت أغيليرا خطوبتها من روتلر في شباط/فبراير عام 2014، وفي آب/أغسطس عام 2014 رزقت كريستينا بابنتها من روتلر.