خاص الفن – أنطوانيت نجيب في العناية المشددة

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل حصري أن الممثلة السورية القديرة ​أنطوانيت نجيب​ دخلت قسم العناية المشددة في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة دمشق إثر إصابتها بقصور كلوي حاد.

الفنانة التي تعيش في الثمانينات من عمرها نقلت من منزلها بشكل إسعافي، ولم يحدد الأطباء بعد درجة الخطورة، لكن وفقاً لأقاربها فإنها تعرضت لوعكة صحية عارضة وستمر.

نجيب شاركت خلال الموسم الدرامي الحالي في مسلسل واحد هو "سلاسل ذهب" مع المخرج إياد نحاس، وقد اعتادت الظهور في مسلسلات البيئة الشامية، ومن مشاركاتها السابقة "حمام القيشاني" و"الخوالي" و"الشام العدية" و"الدبور" و"الأميمي" و"صدر الباز" و"عطر الشام" و"طوق البنات" و"خاتون".