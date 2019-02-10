ميرنا وليد - بيروت - أول عرض ضمن فعاليات ​أسبوع الموضة في نيويورك​ جاء لمجموعة ​توم فورد​ لخريف وشتاء 2019 . تصاميم المجموعة عمليّة، واستخدمت الدار نمط الـTailoring أو البدلة الكلاسيكية. تتضمن المجموعة تنسيق ألوان جميل مثل الأحمر والوردي والأرجواني، الرمادي والوردي، الأزرق السماوي والبنفسجي. ولفتت الانظار البدلة التي ارتدتها عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد . Advertisements وجاء في المجموعة الياقات العالية، ونمط الـHooded الذي يغطي الرأس، ومعاطف الفراء وفساتين السهرة الطويلة والسلاسل معدنية. يذكر أن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك انطلقت الخميس، ومن المقرر أن تستمر حتى 12 من شباط/فبراير الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توم فورد يهدي المرأة تصاميماً مريحة وعصرية في آنٍ واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.