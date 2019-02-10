كيلى جينر تظهر بفستان مبتكر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت مؤخرا، نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر بعيد ميلاد ابنتها ستورمي، الأول، وهي الآن على استعداد لاستعادة الأضواء نحوها، وظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، على غلاف مجلة ” Architectural Digest” بعددها السنوي.

وارتدت كيلي جينر فستان اعتبره الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة أنه ذو تصميم “مبتكر” بعيد تماما عن التصميمات التقليدية، والفستان هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء ” Marc Jacobs “.

ونشرت النجمة العالمية علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” و التي تضم اكثر من 126 مليون شخص صورة غلاف المجلة التي تتصدره، اضافة الي كواليس التصوير التي تمت في شهر أكتوبر الماضي لتكون المجلة حاليا، بالأسواق.

وكانت كيلي جينر، قد روجت خلال الفترة الأخيرة لمكياج الفلانتين، حيث ظهرت بلوك من القرن الماضى يعود للعشرينيات، وذلك للدعاية إلى مجموعتها الجديدة لمكياج عيد الحب “الفلانتين”، حيث لا تترك كيلي جينر، مناسبة إلا وتصدر لها مكياج يحمل الماركة الخاصة بها.

وظهرت النجمة العالمية بملابس حمراء مع حذاء وشعر بنفس اللون، واعتلت الحروف البراقة لاسمها فى مشهد مأخوذ من الفيلم الاستعراضى الشهير Chicago، حيث قامت به الممثلة رينيه زيلوجر فى الفيلم، وينتظر معجبيها الإعلان عن المجموعة الجديدة اليوم، قبل طرحها رسمياً فى الأسواق 1 من فبراير 2019.