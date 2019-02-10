شذى حسون تنتهى من تصوير «واعر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صورت المطربة والنجمة العراقية شذى حسون، أغنية جديدة تحمل اسم “واعر” على طريقة الفيديو كليب، وهي التي لحنها لها الموسيقار طلال، والأغنية من كلمات الشاعر خالد المريخي، ومن توزيع حسام كامل، وتولى علاء الأنصاري مهمة إخراج الكليب، الذي صوره على مدار يومين في لبنان، بإشراف خالد أبو منذر.

وتم خلال التصوير استخدام أفضل التقنيات الحديثة لإظهار العمل على أفضل وجه، بأداء مبهر من شذى حسون، بصوتها المرهف وإحساسها البديع وتقدمها شذى باللهجة المغربية وتقدمه بشكل مختلف جديد عليها عن أغانيها السابقة ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة وننشر عدد صور أثناء تصوير الكليب.

وكانت الفنانة العراقية شذى حسون، قد نشرت، مؤخرا، مجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، حيث تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بإطلالة من توقيع Versace، حيث ارتدت فستان طويل على شكل قميص مطبع بشعار الدار ويبلغ ثمنه نحو 2,950 دولار أميركي.

وأكملت الفنانة العراقية إطلالتها بفستان أسود قصير من الحرير، وانتعلت صندل عصري من توقيع Giuseppe Zanotti، وتزينت بمكياج كثيف، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة.