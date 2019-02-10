جاستن بيبر مع زوجته على غلاف مجلة Vogue.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدر المطرب والنجم الكندي الشهير جاستين بيبر، غلاف مجلة Vogue العالمية، برفقة زوجته العارضة الحسناء هايلي بالدوين، وذلك بعد أن جمعت بينهما قصة حب مشتعلة توجت بالزواج بعد 3 أشهر.

النجم العالمي، البالغ من العمر 24 عاما، قد صرح أن الزواج لم يكن فكرة مطروحة، بالنسبة له، لافتًا الي أن هايلي نجحت في تغيير طريقة تفكيره المنفتحة والتي انتهت به في عام 2013 إلى القبض عليه بتهمة “ممارسة الدعارة” في إحدى البيوت المشبوهة في البرازيل ليقرر بعدها الابتعاد عن حياة المجون، وذلك بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية.

وكان من المقرر إقامة حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين، بحسب الجريدة، في أول شهر مارس 2019، وهو نفس يوم عيد ميلاد النجم الشهير، إلا أن المغني الكندي جاستين بيبر قرر تأجيل حفل زفافه من عارضة الأزياء الأمريكية للمرة الثالثة، وذلك بسبب اعتذار ضيوف الحفل من أصدقائه من المشاهير عن الحضور في هذا الموعد.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي جاستين بيبر، قد تزوج من هايلي بالدوين التي تبلغ من العمر ٢٢ عامًا رسميًا دون اقامة إكليل في الكنيسة في شهر نوفمبر الماضي.