يسرا تنتهي من تصوير «The Crew» بمشاركة أحمد حلمي ومنى زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والفنانة المصرية الكبيرة يسرا، لعرض أحدث أفلامها، الذي يحمل اسم «The Crew»، حيث تنهي الشركة المنتجة حاليًا ترتيباتها، لعرضه بالعديد من المهرجانات السينمائية العالمية، إلى جانب عرضه بالسينمات المصرية، حيث استغرق تصويره قرابة عامين.

وكان إسلام رسمي، مخرج العمل، قد كشف كافة تفاصيله، مشيرًا إلى تفرد العمل السينمائي الجديد، بتوضيح خطوات صناعة الفيلم للمشاهد البسيط، بشكل سلس ودون أي تعقيدات، وإبراز أدوار المهمشين خلف الكاميرا.

فيلم «The Crew»، يشرح مراحل العمل على الأفلام بأسلوب مبهر، منذ ولادة الفكرة، ومرورًا بكتابة السيناريو، وجلسات العمل بين الممثلين والمخرجين، وطرح التصورات على الأوراق، قبل أن تدخل إلى حيز التنفيذ والإنتاج، وتعاون هؤلاء مع صناع الديكور والملابس، ومديري التصوير والمصورين، وإبراز دور الفنيين وعمال البوفيه ومسئولي الكارفانات وسائقي المعدات، مرورًا بالمونتاج والخدع والجرافيك، والهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية،، وكيفية تذليل العقبات، والحصول على تصاريح أماكن التصوير، انتهاءًا بالتوزيع.. وغير ذلك الكثير من الأمور التي تخفى على الجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم «The Crew» يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وشريف منير، بالإضافة إلى صناع السينما جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.