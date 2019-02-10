مايا دياب تحيى حفل عيد الحب في القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والنجمة اللبنانية مايا دياب، لإحياء حفل عيد الحب، يوم الخميس 14 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الأول، وذلك ضمن سلسلة حفلات الفلانتين.

ومن المقرر أن تغنى مايا دياب، فى الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة سواء المصرية أو اللبنانية مع الاستعراضات والرقص الذى تقدمها على حشبة المسرح كما أعتادت فى حفلاتها الغنائية.

ويعد هذا الحفل هو الثانى لمحمد حماقى بعد طرح ألبومه الجديد “كل يوم من ده” حيث احتفل بألألبوم للمرة الأولى فى نادى الشمس يوم أول أمس الخميس، وقدم عدد من أغانى الألبوم منها “كل يوم من ده”، “يزلزل”، “صور”، و”من البداية”، “راضيني” إضافة إلى اغانى “أجمل يوم” “داري”، “نفسي ابقي جنبه”.

وعلى جانب أخر، تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي حاشد احيته في في المكسيك، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من أجواء الحفل.

واشعلت مايا، الحفل بمجرد صعودها على المسرح، حيث اشعّت إثارة بفستان شفاف، بشكل كشف أكثر ما أخفى، من اللون الأصفر، وهو اللون الذي ترتديه الفنانة اللبنانية لأول مرة بحسب ما جاء في تعليقها على صورة من أجواء الحفل، حيث كتبت: «سألني أحدهم ذات مرة لماذا لم ارتدي فستاناً من اللون الأصفر من قبل؟، فأجبت، كنت احتفظ به للمكسيك!»، وهو ما كشف حجم سعادتها واستمتاعها بالحفل.