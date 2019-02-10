هيا الشعيبي تكشف لأول مرة تفاصيل معاناتها في السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها بكشفها تفاصيل سجنها لمدة أسبوع، والمعاناة التي عاشتها خلال هذه الفترة.

الفنانة الكويتية قالت، خلال استضافتها في برنامج “ذا بلين” تقديم الإعلامي صالح الراشد، أنها سجنت لمدة أسبوع، وذلك بعد أن صدر حكم ضدها بالحبس شهر، بسبب كسرها لإشارة مرور.

هيا أكدت أنها سجنت ظلماً، لافتة إلى أنهاعانت كثيرا خلال هذا الأسبوع بشدة، وأنها أصيبت مرض السكري نتيجة صدمتها من الحكم بحبسها ودخولها السجن فعلياً.

وأضافت أنها تأثرت يشدة عندما استمعت لحكايات السجينات معها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يسمح لها بكتابة حكايات بعض السجينات، على أن يكون العمل كوميديا الموقف ومليئاً بالدراما.

الفنانة الكويتية كشفت عن موقف لا تنساه في السجن، وهو مساعدتها في ولادة سيدة هندية مسجونة، مؤكدة أنها تواصلت مع بعض السجينات بعد خروجها من السجن لعدة شهور، قبل أن تفرقهن ظروف الحياة.

وكانت هيا الشعيبي قد أثارت جدلا واسعا بين جمهورها مؤخرا، بعد تداول مقطع فيديو لها خلال تكريمها في حفل جريدة الأنباء الكويتية، والذي رصد لحظة تكريمها، حيث صعدت إلى المسرح وصافحت المكرّمين، وقامت بتقبيل الإعلامي محمد السنعوسي، وزير الإعلام الكويتي السابق.