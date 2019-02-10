الفنانة السورية سارة نخلة بالحجاب لأول مرة بعد الحكم ببراءتها..شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورية سارة نخلة محبيها، وظهرت لأول مرة بالحجاب، في صورة جديدة نشرتها عبر انستجرام.

ملكة جمال سوريا السابقة التي حصلت على حكم ببراءتها من تهمة التعدي بالضرب على حنان حماد على البمبي، والدة طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، أوضحت أن الصورة من كواليس تصوير مسلسل جديد تشارك في بطولته، بعنوان «حكايتي».

سارة أعربت عن حماسها وسعادتها بالمشاركة في «حكايتي»، بتعليق كتبت فيه: «خطوة جديدة في حياتي المهنية و دور جديد و مختلف جداً عن كل الي عملته قبل كدا.. يارب»، حيث تشارك سارة في بطولة العمل أمام أحمد بدير وجمال عبدالناصر ووفاء عامر وياسمين صبري وأحمد حاتم، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تنافس سارة نخلة في المارثون الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل «شبر مية»، الذي تجسد فيه زوجة، الفنان المصري آسر ياسين، والمسلسل من إخراج رامي رزق الله ومن تأليف شريف بدر الدين، بطولة نجلاء بدر ومراد مكرم وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.