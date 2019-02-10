دنيا سمير غانم تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت النجمة والممثلة المصرية دنيا سمير غانم، يوم السبت 9 فبراير، تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الرمضانى القادم 2019 للمخرج خالد الحلفاوى، حيث لم تحدد الجهة المنتجة اسم نهائى للعمل حتى الآن.

وتتضمن المشاهد الأولى من العمل وجودها داخل مدرسة بالتجمع الخامس، حيث تجمع المشاهد الأولى بينها وبين الفنان محمد سلام الذى يعد بطل أول 10 حلقات من المسلسل.

ويعتمد العمل على 3 قصص كل قصة يكتبها مؤلف مختلف وتدور فى 10 حلقات، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة أول 10 حلقات وهى القصة الأولى، فيما يكتب السيناريست شريف نجيب الـ 10 حلقات الثانية.

ومن المقرر أن تعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعد أن غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ”لهفة” إخراج معتز التونى عام 2015، و”نيللى وشريهان” إخراج أحمد الجندى عام 2016، وفى اللالا لاند عام 2017.

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، قد شاركت جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

دنيا تمردت على شكلها قليلا، وظهرت في الصورة بلوك جديد، حيث غيرت لون شعرها للأشقر الفاتح، بينما غيرت قصته أيضا، لتبدو أصغر عمرا وعلقت قائلة: «قصة شعر جديد ايه رايكم».

جمهور الفنانة دنيا سمير غانم غازلها من خلال عدد كبير من التعليقات، وعبر الفانز عن إعجابهم بقصة شعرها الجديدة، قائلين إنها تناسب وجهها.