بعد خروجه من السجن.. هل مُنع سامح عبدالعزيز من الإخراج؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد خروجه من السجن مؤخرا، ترددت أنبا عن إصدار نقابة المهن السينمائية قرارا بمنع المخرج المصري سامح عبدالعزيز من مزاولة مهنة الإخراج.

المخرج المصري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدا أنه ليس لديه أي مشاكل مع نقابة السينمائيين، وأنه تعاقد مؤخرا على إخراج فيلمين سينمائيين.

عبدالعزيز قال: “ليس لدي أي مشاكل مع نقابة السينمائيين واستعد لممارسة عملي بشكل طبيعي وقد تعاقدت بالفعل على فيلمين، ولكن لم استقر على أبطالهما حتى الآن “.

وعن تجربة السجن، قال: ” عشت تجربة وأيام صعبة تعلمت منها الكثير ولكنها فترة ومضت وسأبدأ حياتي بتفكير جديد وحماس مختلف”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شهر فبراير الماضي بالحكم بحبس المخرج سامح عبد العزيز 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية حيازة مواد مخدرة، وتم حبس المخرج المصري لمدة عام إلى أن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي بمناسبة عيد الشرطة.

واحتفل سامح عبدالعزيز، بخروجه من السجن مع عائلته، ونشرت شقيقته صورا من الاحتفال عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل «فيس بوك»، قائلة: « الدنيا كلها مبسوطة يا حبيبى ربنا ما يحرمنا منك أبدا تانى ويبعد عنك كل حاجة وحشة العيد جه يا ولاد حضنك الدنيا وما فيها يا حبيبى ألف حمد وشكر ليك يارب».