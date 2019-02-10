شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة لرامبرانت تعلق في متحف اللوفر أبوظبي والان مع التفاصيل

أعلن متحف اللوفر أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الأحد، أنه سيعرض لوحات للفنانين الهولنديين الشهيرين رامبرانت وفيرمير هذا الشهر في إطار معرض عن العصر الذهبي الهولندي، وفقا للعين الإخبارية.

ويحمل المعرض عنوان"رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنية من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر"، وهو المعرض العالمي الأول هذا العام في المتحف.

وأوضح المتحف أن المعرض الذي سيفتتح في 14 من شباط/فبراير المقبل سيعرض لوحات للفنانين رامبرانت وفيرمير وغيرهم من الفنانين الهولنديين المشهورين.

ويستمر المعرض حتى 18 مايو/أيار المقبل، وسيعرض 95 عملا فنيا في المعرض.

وقال مدير المتحف مانويل راباتيه إن "رامبرانت هو أحد رواد العصر الذهبي. وهو عبقري عالمي ومرتبط بالعالم".

ودشّن اللوفر أبوظبي الواقع في جزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر ذاته. وقد صمم المبنى المهندس الفرنسي جان نوفيل.

واللوفر أبوظبي وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، جاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبو ظبي العام 2007. ومدة الاتفاق 30 عاما، وتقوم باريس بموجبه بتقديم الخبرة وإعارة القطع الفنية وتنظيم معارض مؤقتة في مقابل مليار يورو.