يسرا: “يلاحقون زوجي لهذا السبب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أقيمت سهرة ختام مهرجان “جمعية الفيلم” التي شهد تكريم عدد من الفنانين والفنانات، ومن بينهم يسرا التي ألقت كلمة قالت فيها: “الناس بتجري في الشارع ورا جوزي فاكرينه محمود حميدة”، وذلك نظراً للتشابه الكبير بينهما، خاصة بعد فيلم حرب “الفراولة”.

وأكدت يسرا أن “محمود حميدة ممثل عبقري، يعطي الفرص للكثيرين، وينتج لأنه يعشق السينما، وهو فنان حتى النخاع”.

وتسلمت جائزة الفنان ماجد الكدواني بدلاً منه في فعاليات مهرجان “جمعية الفيلم” في دورته الـ 45، وذلك لانشغال الأخير بتصوير عمل فني منعه من حضور مراسم التتويج بجائزة “أفضل ممثل”.