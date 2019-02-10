شيرين عبد الوهاب تحصد ملايين “حبّه جنة” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحصد النجمة المصرية أصداء فيديو كليب “حبه جنة” الذي طرحته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى والفضائيات العربية.

وتخطى الكليب الخمسة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشرة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة شيرين الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

العمل الذي يشارك في بطولته إلى جانب شيرين، زوجها الفنان حسام حبيب ويحمل توقيع المخرج العالمي لوكا كواسين.

أغنية “حبه جنة” من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين وتوزيع أحمد ابراهيم وهي أغنية رومانسية بإيقاع موسيقي غربي حققت رواجًا واسعًا منذ إطلاقها.

الجدير ذكره أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

لمشاهدة فيديو كليب “حبه جنة”: