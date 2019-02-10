تامر حسني يعلنها رسميًا: “ناسيني ليه خلال أيام”

متابعة بتجــــــــــــــرد: يستعد النجم المصري تامر حسني لطرح عمله المصوّر الجديد الخاص بأغنية “ناسيني ليه”.

وأعلن تامر حسني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن قرب موعد إطلاق الكليب الذي طال انتظاره بأسلوب مميّز، حيث نشر فيديو ظهر فيه خلال إحدى جلسات التحضير للعمل وكتب بتعليقه عليه: “عشان خاطر الناس الغاليه المستعجلين على كليب ناسيني ليه إخراج العبقري سعيد الماروق .. انا والمنتير الرائع عمرو عاكف بنخلص اللمسات الأخيره انتظروا ناسيني ليه .. خلال ٦ شهور بهزر خلال أيام إن شاء الله”.

أغنية “ناسيني ليه” من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم وقد حققت 50 مليون مشاهدة بنسخة الليريك فيديو أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.

الجدير ذكره أن هذا العمل المصوّر الثاني الذي يفرج عنه تامر حسني من ألبومه الأخير بعد كليب “عيش بشوقك”.

للإستماع إلى أغنية “ناسيني ليه”: