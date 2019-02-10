اعتراف ناصيف زيتون بـ30 مليون.. ويعيده خلال حفل الحبّ في لبنان!

متابعة بتجـــــــــــــرد: رغم مرور ستة أشهر على طرحها، يواصل النجم ناصيف زيتون حصد نجاح أغنية “بدّي ياها” وهي آخر الأغاني التي أطلقها منذ الصيف المنصرم.

وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ30 مليون مشاهدة عبر قناة ناصيف زيتون الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات ليكون بذلك قد حقق بها إنجازًا جديدًا يضيفه إلى نجاحاته الرقمية الإستثنائية.

في أغنية “بدّي ياها” يعترف ناصيف زيتون بحبّه ويجاهر به أمام الملايين وهو ما سيعيده في حفل عيد الحب مساء 13 شباط/فبراير الجاري والذي سيحييه في كازينو لبنان، وهو من إنتاج وتنظيم شركة PGM التي يرأسها السيد باسكال مغامس.

الجدير ذكره أن أغنية “بدي ياها” هي من كلمات يحيى صالح وألحان أحمد بركات، لم يتم توزيعها بل خرجت إلى النور بعزف حيّ للفرقة الموسيقية في حين تولى جاك حداد إعدادها موسيقيًا.