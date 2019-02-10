"جالي بوي" يعرض عالم الهيب هوب الهندي في مهرجان برلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل الهندي رانفير سينج إن بلاده قد تكون على أعتاب ثورة لموسيقى الهيب هوب، موضوع فيلمه الجديد "جالي بوي"، الذي شهد مهرجان برلين السينمائي الدولي عرضه الأول.

والفيلم من إخراج زويا أختار، ويحكي قصة الشاب مراد الذي يؤدي دوره سينج، وهو طالب يعيش في حي فقير وينتهي به الحال بأن يحل محل والده المصاب ويعمل سائقا لأسرة غنية.

ويكتشف مراد في نفسه موهبة غناء الراب للتعبير عن غضبه بسبب الفقر والفجوة بين الأغنياء والفقراء، فيكتب عن أطفال فقراء خائفين يعيشون بجوار ناطحات السحاب وسيارات فارهة في حجم منازل الفقراء.





وقال سينج: "ينقل هذا الفيلم نوعا من أنواع الموسيقى إلى بؤرة الضوء في الهند بعد أن كان في الظل".

وأضاف "أريد أن يؤذن هذا ببداية شيء ما؛ لأنني أرى في الهيب هوب الهندي ثورة. إنه أكثر من مجرد موسيقى؛ فهو ثورة موسيقية واجتماعية".

وأشار سينج إلى أنه نشأ على حب موسيقى الراب، معربا عن سعادته لتسجيل 5 أغنيات من أغاني الفيلم بصوته.

ويصور الفيلم، الذي جرى تصويره في مدينة مومباي، فقراء في منطقة عشوائية ينقبون في القمامة وأطفال شوارع يبيعون المخدرات ومساكن من الصفيح بجوار أثرياء هنود يترددون على حفلات صاخبة وناطحات سحاب حديثة وسائحين بريطانيين يزورون حيا فقيرا ويلتقطون الصور.

و"جالي بوي" من بين نحو 400 فيلم من المقرر عرضها خلال الدورة الحالية لمهرجان برلين الذي يختتم في 17 فبراير/شباط.