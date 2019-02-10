ٌّستايل كاردي بي.. أنيقٌ جريءٌ وأنثوي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ بقاء كاردي بي، كأيقونة للموضة، شيءٌ لا يمكن إيقافه تمامًا، مثل شهرتها كنجمة راب، حيث أثبتتْ فتاة برونكس، أنّ نجاحها لم يكن وليد صدفة، سواء في الموضة، أو الغناء.

اعتمدتْ كاردي، على التصاميم الأنثوية، والألوان الزاهية، والتمسك دائمًا بعنصر مميّز جذّاب، بمساعدة مصمّم أزيائها الخاصّ، كولين كارتر، لتسيطر على السجادة الحمراء.

بدلة كريستيان سيريانو، ذات اللّون الأبيض، إطلالة جريئة، وأنيقة من كاردي.

بينما ظهرتْ، كأميرة في ثوبها من كريستيان سيريانو، ذي اللّون الأخضر، والأزرق الغامق.

ولحضور عرض أزياء كريستيان سيريانو، ارتدتْ كاردي بنطلونًا أخضرَ من كيلي، ووضعتْ على كتفها فراءً أبيضَ فاخرًا، وزوجًا من النظّارات الشمسية السّوداء، والبيضاء.

ووفق موقع إن ستايل، استغرق صنع فستان آشي كوتري، الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز غرامي 2018، من اثنين إلى 3 أسابيع.

لم يكن فستان "بيبي دول" من تصميم كريستيان سيريانو، ذو الألوان التوتية ساحرًا فحسب، بل أخفى أيضًا، حمل مغنية الراب، قبل أن تُعلن عنه على الهواء مباشرة.

وارتدتْ كاردي فستانًا أسود أنيقًا، مع شعر منسدل على الأكتاف، لمعرض توم فورد للموضة، خلال أسبوع الموضة.

بينما ارتدتْ رداءً ملكيًا باللّون الأحمر من دولتشي أند غابانا، لحضور حفل هاربر بازار أيكون 2018.