الزواج العرفي يُغلق قضية منى فاروق وشيما الحاج

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يسعى محام الفنانتان شيما الحاج ومنى فاروق لإغلاق ملف قضية اتهامهما بالدعارة والترويج للفسق والفجور بأكثر من حلّ، وأهمها مسألة الزواج العرفي من الشخص الموجود في الفيديو الذي تُشير كافة الدلائل لكونه المخرج السينمائي وعضو البرلمان المصري خالد يوسف.

ويعمل المحامي على إثبات وجود زواج عرفي بينه وبين المتهمتين ليثبت أن ما جاء بالفيديو الإباحي لا يحمل أي مخالفة من الناحية القانونية. خاصة مع تأكيد الموجودين في الفيديو بأنهما لم تقوما بالترويج له وان هناك عملية سرقة تمت للفيديوهات هي التي سمحت بانتشارها ولم يكن لهما يداً فيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة السينمائيين عن اعتزامها تفويض محامي لمساندة خالد يوسف في حال توجيه أي اتهامات رسمية له، علماً بأن دعوى قضائية مستعجلة أُقيمت ضده لاسقاط عضويته من مجلس النواب. ومن المتوقع رفع الحصانة القضائية عنه من أجل خضوعه للتحقيق فور عودته من باريس. فيما يُرجِّح البعض وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول بالمطارات المصرية باعتباره مطلوباً في إحد القضايا.