شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما قال عليهم "خبلانة".. أبوالليف يكشف تفاصيل أغنية جديدة عن الستات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المطرب نادر أبو الليف لأغنية جديدة من كلمات سيد على وألحان عماد جاد وتوزيع مورو، وتشبه هذه الأغنية "دول دول دول خبلانة" الذى طرحها منذ سنوات وأثارت جدلا واسعا خاصة انها كانت موجهة للستات، ويتم تصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

يذكر أن آخر أعمال أبوالليف مسرحية "كينج كونج" وتم عرضها على مسرح البالون وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من أثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبنى وطنها على حب الخير، والمجموعة الثانية تختار الشر وتبنى وطنها على الاهتمام بسباق التسلح النووى وتدفع الثمن غاليًا نتيجة لاختيارها، حيث ينفجر مفاعل الشر ويدمر بلدهم للمرة الثانية، وتشير المسرحية إلى أهمية التنمية فى كل المجالات واستخدامها للطاقة الذرية فى المجالات السلمية.

وشارك فى بطولتها بجانب أبوالليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.