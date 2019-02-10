شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء الميرغنى يلتقى مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان ضياء الميرغنى إلى فريق عمل مسلسل "البرنسيسة بيسة" التى تخوض به الفنانة مى عز الدين السباق الرمضانى المقبل، ويجسد ضياء أحد الأدوار المهمة فى العمل، ويكون السبب الأساسى فى المهنة التى تعمل بها بطلة العمل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

وانطلق التصوير فى الديكورات المخصصة التى يقوم بمعاينتها المخرج أكرم فريد، وانتهى مؤلفو العمل مصطفى عمر وفاروق هشام من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل، ومن المقرر أن يبدأ المرغنى تصوير أولى مشاهده يوم 22 فبراير الجارى، حسب تأكيده لـ"الخليج 365".

"البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وسوسن بدر ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من الفنان محمد أنور، إيمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين.

وتتعاون مى عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما معاً 3 أفلام فى السينما هى "فرح" عام 2004، و"أيظن" عام 2006، والجزء الأول من "عمر وسلمى" عام 2007 مع تامر حسنى، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج إبراهيم فخر وهى "حالة عشق" عام 2015 و"وعد" عام 2016 و"رسايل" عام 2018.