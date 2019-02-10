فيديو وصور.. يسرا ومحمد الشرنوبى يرقصان على أغنية "النفسية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب الشاب محمد الشرنوبى، والفنانة يسرا، فى مقطع فيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية "النفسية"، للشرنوبى، فى أحدى السهرات التى امتلأت بالأجواء المبهجة. الفنانة يسرا شاركت المطرب الشاب محمد الشرنوبى، الرقص على مقطع من أغنيته "النفسية"، والتى كان يغنيها لايف فى السهرة، وكلمات الأغنية هى "النفسية محتاج هدوء شوية وافصل من الليلة دية مع نفسى على انفراد.. النفسية محتاجة شوية ليا وانسى وأغمض عينيا إنسان أنا مش جماد.. النفسية محتاجة أسمع أغنية تلمس مشاعر فيا تتكلم على البعاد.. النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مية وأقابل ناس جداد.. النفسية محتاجة ناس طبيعية تقلق وتخاف عليا مش مليانين أمراض.. النفسية مش محتاجة لمصالح ولا وقت ازعل وأصالح وامشى ماليش اتجاه.. النفسية ترتاح أول مامتع روحى ياما هاتقطع فى مفرمة الحياة".

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