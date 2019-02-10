عمرو مصطفى ينشر صورة مع الهضبة ويكشف سر النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شارك الملحن عمرو مصطفى جمهوره بصورة له جمعته بالهضبة عمرو دياب عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "أنستجرام".

وعلق مصطفى على الصورة باللغة الإنجليزية قائلًا:" النجاح ليس مفتاح السعادة. السعادة مفتاح النجاح، إذا كنت تحب ما تفعله، فستكون ناجحًا".

يذكر أن آخر أعمال النجم عمرو دياب ألبوم "كل حياتي" الذي طرحه نهاية العام الماضي، ويضم الألبوم 13 أغنية أبرزها "اتعلموا"، "يا ساحر"، "هدد"، "ده لو اتساب"، وغيرها