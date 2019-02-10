بالفيديو.. هيئة الترفيه السعودية تعيد شريهان للمسرح بعد غياب 30 عامًا

كشفت هيئة الترفيه السعودية عن عودة الفنانة شريهان لخشبة المسرح من جديد بعد غياب دام لسنوات، وذلك من خلال مقطع فيديو تم نشره من خلال الصفحة الرسمية لهم عبر موقعالتغريدات العالمي "تويتر".
كتبت الهيئة عبر صفحتها: "بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة! تعود الفنانة شريهان للمسرح! وستُقدم 6 عروض مسرحية مخصصة
يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وقع عددا من مذكرات التفاهم مع عدد كبير من الفنانين وشركات الإنتاج المصرية، من أجل تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة بإقامة عدد من المسرحيات والعروض السينمائية وحفلات غنائية.
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