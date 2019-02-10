احلام على خطى هيفاء وهبي!.. تعرف على التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

في خطوة مشابهة للتي اعلنت عنها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي امس، اعلنت النجمة الاماراتية اليوم الاحد عن اطلاق خط ماكياج يحمل اسمها.

واطلقت احلام حسابا جديدا على انستغرام يحمل اسم AhlamCosmetics ونشرت صورة لها وعلقت قائلة: “#ahlam_cosmetic_line #soon اول مطربه عربيه سيكون اسمها عالمياً في عالم المكياج وماركه تحمل اسمها

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