عاصي الحلاني يختار هذه الأغنية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: اختار فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية “حبيبتي – أجمل جميلات البشر” ليشارك بها الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر عاصي الحلاني الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وأرفقه بكلمات أحد مقاطعها الذي جاء فيه: “حبيبتي أجمل جميلات البشر حبيبتي بنت الثريا أخت المطر يا نورها قمر على صدر النهر حبيبتي أجمل جميلات البشر وعيونها ليل ومتاهات وسهر يا شعرها أرجوك خلي نحرها لا تلمسه خايف عليها تجرحا واموت انا من كثر القهر”.
أغنية “حبيبتي – أجمل جميلات البشر” من كلمات العصري وألحان عاصي الحلاني وقد صدرت ضمن ألبوم “حبيب القلب” في عام 2017.
على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” خلال الأيام المقبلة من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
لمشاهدة فيديو أغنية “حبيبتي”:
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