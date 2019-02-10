ياني يحظى بجرعة جمالية من “العلا” عبر المنطاد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: اختبر الموسيقار العالمي ياني، جمال العلا من خلال اعتلاء منطاد وذلك ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

ونشر حساب شتاء طنطورة عبر تويتر فيديو يظهر فيه ياني، وأرفقه بالتغريدة التالية “الموسيقار العالمي “ياني”، عبر المنطاد المعلق، يحظى بجرعة جمالية من العلا، مشاركًا الجمهور استمتاعه، ضمن مهرجان المناطيد، المقام ضمن فعاليات شتاء طنطورة”.

وكان ياني قد أحيا حفلًا موسيقيًا في العلا بالسعودية على مسرح مرايا في إطار مهرجان “شتاء طنطورة” الذي بثّ أيضًا مباشرةً عبر الهواء بعد موافقة الموسيقار.

ولم يكن هذا الحفل الذي ضجت به وسائل الإعلام الأوّل للموسيقار العالمي في المملكة، حيث أحيا ثلالث حفلات موسيقية في جده بتاريخ 30 نوفمبر و1 و3 ديسمبر.