روزانا اليامي تصف بدور عبدالله بالـ"نكرة".. وتعلق: الحمدلله على نعمة الأصل الطيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمكن الإعلامية السعودية روزانا اليامي من الوقوف صامتة، أمام اتهام مواطتنها الفنانة السعودية بدور عبدالله لها بالإساءة للكويتيين، مؤكدة على حبها الكبير لهذا الشعب.

وقالت روزانا، عبر"سناب شات": "أهل الكويت ليهم محبة عظيمة في قلبي.. يعني مو طبيعيين شو اموت عليكم والله.. تيجنا واحدة متخلفة تقول علي إني أسب الكويتيين".

وأضافت: "أسب مين يعني أنا أحبهم وهما يحبوني، اطلعي منها يانكرة، خليكي في تمسيح الدواوين من منتج لمنتج ياقلب ما تحزن وماحدا معطيكي وجه ياحرام".

واختتمت حديثها، قائله: "والله لو ترجع بلدها أشرف لها.. فشلتنا.. بس وين ترجع هي لا معترفة بأهل أو بلد.. الحمد لله على نعمة الأهل والبلد والأصل الطيب".

وكانت الفنانة السعودية بدور عبدالله قد وجهت اللوم لأحد المذيعين لاستضافته روزانا اليامي والسماح لها بالإساءة للكويتيين، قائله: "يعني روزانا اليامي لما أنت استضفتها في برنامجك جت اتكلمت وغلطت وسبت الفاشينيستات وتحدت حتى القانون أنا بالنسبة لي كبدور وعايشة بين السعودية والكويت وهي بلدي وعندي الانتماء للبلدين.. فازعل لما أشوف كده".

وقالت: "يعني سوري أنا آسفه لما تيجي تمثلني إعلاميه أو أي فاشينيستا سعودية تبي تطلع للعالم الخارجي أو تيجي تتكلم من قناة كويتية أبسط ما في الموضوع احترم الدولة والمجتمع.. ليش وصلنا لهذه المرحلة، كلنا دم واحد في الخليج".

وسبق أن صرحت الفنانة السعودية بدور عبدالله أنه بالفعل يوجد اضطراب بعلاقتها مع الجمهور السعودي، مؤكدة أن لديها عتبًا كبيرًا عليه لأنه كلما نشر لها موضوع أو حوار صحفي بأي مكان تكون غالبية التعليقات أنها لا تمثلهم، مضيفة: "ايش فيكم شو اللي صاير شو سويت أنا؟".

وأضافت أن فئة المثقفين والفنانين والعاقلين الذين ينظرون لمضمونك لا شكلك، هم من يدعمونها وتحبهم وترفع لهم القبعة بالسعودية، موضحة أن الجمهور غير المثقف بالعالم العربي هو الذي يحرك السوشال ميديا والمسلسلات والإعلانات.