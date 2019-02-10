نسرين طافش: أعتزُّ باللّقب الذي أطلقة علي الشّاب خالد.. وتهمُّني معاملة الإنسان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة السورية، نسرين طافش، أنّها تحمل جواز سفر جزائريّ، بسبب أصولها الجزائرية، موضّحة، أنّ الأمر ليس فقط، مجرد جواز سفر، ولكنّها تشعر أنّ دمها جزائريّ، ولديها انتماء، ووطنية كبيرة للجزائر.
وأضافتْ في مقابلة تلفزيونية، أنّها تحمل بدمها الكثير من الجينات الجزائرية بإرادتها، ودون إرادتها بنفس الوقت، موضحة، أنّها خُلقتْ من عند الله بأصول جزائرية، ولكنّها بإرادتها، أصبحتْ تحب بلادها أكثر، وتنتمي لها، وتفتخر بها.
وأكّدتْ الفنانة السورية الجزائرية، أنّ وصف الشاب خالد لها بـ"ملكة الرومانسية"، وسام على صدرها، مشيرةً، إلى أنّه حرص على تهنئتها بإطلاق أولى أغانيها "متغير علي"، عبر صفحته على موقع "إنستغرام".
وأضافتْ، أنّها تعتبر إشادته بها دعمًا مهمًا من مطرب كبير، وقامة جزائرية لبنت بلده، مؤكّدة، أنّها تشعر بسعادة كبيرة عندما تجد شخصًا مثل الشاب خالد، قطع شوطًا كبيرًا من النجاح والتألّق، ومازال حريصًا على الأخذ بأيدي الشباب ودعمهم.
وحول طبيعة علاقتها بالفنانة أمل بوشوشة، خاصةً مع تردّد العديد من الأنباء، حول وجود خلافات بينهما، قالت، إنّها تحبّ بلدها الجزائر، وأبناء بلدها، ولكنّ ما يهمّها، هو معاملتها مع الإنسان وروحه أولًا، لأنّ الجنسية بالنهاية مجرّد أمر ورثه من أهله.
وأوضحتْ، أنّ أخلاق الشخص، ومدى لطفه معها بالتعامل تهمّها للغاية، ومدى طيبته أيضًا، مشيرة، إلى أنّها لا تعاني من العنصرية، وكونها خليط "سوري جزائري فلسطيني" صَنعَ لديها حالة من التّسامح، وحبّ الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش: أعتزُّ باللّقب الذي أطلقة علي الشّاب خالد.. وتهمُّني معاملة الإنسان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.