داليا مصطفى تُبيّن أسباب اشتراكها في مسلسل "قمر هادي"

كشّفت الفنانة داليا مصطفى، عن اشتراكها في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، حيث قالت، "عندما قرأت سيناريو المسلسل أعجبت به كثيرًا حيث إنني من خلال هذا العمل، سأقدم دورين لشخصيتين مختلفتين تمامًا، وسيكون هذا مفاجأة للمشاهدين، كما إنني سعيدة لمشاركة الفنان هاني سلامة في هذا العمل، لأنه فنان متميز وصاحب بصمة فنية".

أما عن رأيها في قلة الأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام، قالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، "أعتقد أن قلة الأعمال الدرامية هذا العام ستؤثر بالسلب على الدراما المصرية، وهل قلة الأعمال الدرامية التي يصل عددها إلى أقل من ١٥ مسلسل ستخرج بشكل جيد أم لا وما هي طبيعة الموضوعات المقدمة، وأتمنى أن لا يتم تخفيض عدد المسلسلات أكثر من ذلك، لأن هذا يعنى تهديد للدراما المصرية ومكانتها".

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وتابعت،" أرى أن قلة الأعمال الدرامية ستكون في صالح المشاهد حتى لا يتم تشتيت ذهنه بكثرة الأعمال المعروضة، لكنها ليست في صالح العاملين في هذا المجال، فالعمل الدرامي لا يقوم على الفنان أو المخرج فقط لكن هناك مئات العاملين في الدراما سيؤثر عليهم قلة الأعمال، فلابد أن يكون هناك دراسة لتقليص عدد المسلسلات، للأسف هناك تخطيط غير مدروس سيؤثر بنسبه كبيرة على العاملين في الدراما".

وعن رأيها في تقليص أجور النجوم في الأعمال الدرامية، بيّنت، "هذا صحيح، ولو كنت أنا المسؤولة عن أجور النجوم كنت سأقوم بتقليل هذه الأجور المبالغ فيها، وسبق وتحدثت مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى في هذا الموضوع، وطلبت منه أن يتم تحديد أجر معين للفنان، سواء نجوم صف أول أو ثان أو ثالث، لكن إن يحدد الفنان أجره بنفسه هذا شيء سيء".

وأضافت داليا، "منذ سنوات كنت أقدم أكثر من عمل فني، منها مسلسل (العصيان) بأجزائه، بجانب مشاركتي في أعمال أخرى في ذلك الوقت، ارتفع أجري إلى ٣٠ ألف جنيه، وكان بالنسبة لي مبلغ كبير جدًا، أما الآن فهناك نجوم بعينها تحصل على أجر خيالي يصل إلى أربعين مليون جنيه في عمل درامي، وهو مبلغ ضخم، وأنا ضد ما يحدث مهما كان حجم هذا النجم، لأنه في المقابل يتم تخفيض أجور باقي العاملين في المسلسل وهذا ظلم".

وعن تأخر خطواتها الفنية، قالت، "أنا راضية تمامًا عن هذه المرحلة الفنية، لأنه لا يستطيع أي شخص أن يحصل على كل الأشياء في وقت واحد، أنا تزوجت في عز نجوميتي، وقررت أعمل عيلة وأولاد، ولكنى غير منزعجة، وأنا عدت من جديد بعد الاطمئنان على أولادي ووضعهم على الطريق الصحيح".

وبشأن معايير اختيارها للأعمال الفنية، قالت،" أول ما يهمني هو السيناريو أو النص المعروض عليّ، بجانب الفنانين المشاركين في العمل، ولو العمل جيد سأقبل بالأجر المناسب لي، منذ سنوات كنت لا أهتم بالأجر لأني كنت أشارك في أكثر من عمل فني، لكن الآن الأجر مهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، على الأقل احصل على مبلغ يغطى تكفله الملابس التي ارتديها أثناء التصوير".

وتحدثت داليا عن تجربتها في مسلسل " الكبريت الأحمر"، وقالت، "من أكثر الأعمال الفنية التي استمتعت بها، خاصة النص الدرامي، وكل فريق العمل، كما أنى استمتعت بالعمل مع المخرج عصام الشماع، وخيري بشارة فكلا منهم كان حريص على خروج المسلسل بشكل جيد".

وقالت، "دور جيرمين في (الكبريت الأحمر)، مُختلف عن أدواري السابقة، لأني أحب هذه النوعية من الأعمال لأنها لا تشبهني وبها تغييرات كثيرة وتخرج طاقات تمثيلية مختلفة وتعتمد في بعض الأحيان على تعبيرات الوجه، وفى الوقت نفسه هي جرأة عادية وليست مستفزة للمشاهد، ولا تؤذي عينه".

وعن ما إذا كان توقيت عرض مسلسل "الكبريت الأحمر"، عرضه للظلم، أكّدت ذلك قائلة، "بالفعل توقيت العرض ظلمه ظلم فادح، ولو تم عرضه في شهر رمضان حسبما كان مقرر له لحقق نجاح فاق كل التوقعات، ولكن المسلسل تم تأجيل عرضه أكثر من مره، بالإضافة إلى أن الظروف الإنتاجية تسببت في توقفه كثيرًا، وهذا بالطبع ألغى فكرة عرضة في رمضان، وأنا كنت أفضل عرضه في شهر رمضان لأن هناك إقبال كبير من قبل المعلنين في هذا الشهر، وبالتالي فهذا شيء مهم للفنان لأنه يضمن مشاهدة عمله".

وأوضحت أسباب ابتعادها عن السينما، وقالت، "أين هي السينما الآن، عدد الأفلام قليل جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، وأنا لم يعرض عليّ المشاركة في أي أعمال سينمائية خلال هذه الفترة.

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