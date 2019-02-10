شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كليب أغنية See You Again يتخطى الـ 4 مليار مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "See You Again" واحدة من أنجح اغنيات مغني الراب الأمريكي ويز خليفة علي مدار مسيرته الفنية و الذي قدمها مع المغني الامريكي شارلي بوث ، و بالرغم من أن كليب الاغنية تم إطلاقه في أبريل 2015 إلا أنه مازال يحقق المزيد من النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب " الي أكثر من 4 مليار مشاهدة ، والكليب من اخراج مارك كلاسفيلد .

يذكر أن ويز خليفة قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة علي مدار مسيرته الفنية التي بدأت في 2005 ، و من أبرز أغنياته " black and yellow " و " roll up " و " no sleep " ، و غيرها .