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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
أشاد الفنان أكرم حسني بمسرحية "أمين وشركاه" والتي يقدمها الفنان أحمد أمين الذي اشتهر بتقديم برنامج "البلاتوه"، بنشر صورة له معه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
وكتب حسني، معلقًا: "وكالعادة أحمد أمين بيأكد موهبته وبيقدم لنا عمل مسرحي محترم في أمين وشركاه، مبروك يا حبيبي المسرحيتين أحلي من بعض، برافو ليك ولكل الشركا".
وكانت قد انطلقت أولى العروض المسرحية يوم الخميس الماضي، على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر والذي ينقسم لعرضين هما "المرجيحة، وورينا شطارتك".
ويجسد أمين العديد من الشخصيات ويناقش خلالها عده قضايا تتعلق بسلوك الإنسان المصري والتغيرات المجتمعية من حوه ويشاركه البطولة نخبة من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.
يذكر أن أكرم حسني تعاون لأول مرة مع أحمد أمين بمسلسل "الوصية" والذي تم عرضه بموسم رمضان من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني مشيدًا بمسرحية "أمين وشركاه": "عمل مسرحي محترم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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