شاهد.. ماذا قالت نسرين طافش عن اصولها الجزائرية؟

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 08:32 صباحاً -

تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن اصولها الجزائرية قائلة ان دمها جزائري.

وقالت نسرين طافش، اثناء حلولها ضيفة على حلقة من برنامج فني على قناة الجزائرية وان، ان اصولها السورية والفلسطينية والجزائرية تعطيها مقدرة على محبة جميع الافكار والطوائف والمذاهب والاعراق وتجعلها منفتحة اكثر.

وتابعت نسرين طافش قائلة: “النصف الجزائري اللي فيي بيطلع بكثير مواقف انا بطبعي بحب الحياة والجزائريين معروف عنهم انهم يحبون الحياة وكم يحبون الموسيقى والمرح والحفلات وانا فيني هذا الطابع ويمكن اخذته من ماما”.

وردا عن سؤال ان كان لديها جواز سفر جزائري اجابت نسرين: “طبعا بس القصة ليست مجرد باسبور القصة بالقلب انا دمي جزائري”.