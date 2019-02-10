شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم الدين" أفضل فيلم في مهرجان جمعية الفيلم المصري والان مع التفاصيل

اختتمت الدورة الـ45 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، السبت، بعرض فيلم عن مسيرة الفنانة يسرا، ضيفة شرف المهرجان، فضلاً عن بروموهات الأفلام المتنافسة، وتوزيع الجوائز، وفقا للعين الإخبارية.

وحصل الممثل ماجد الكدواني على جائزة التمثيل عن دوره في فيلم "تراب الماس"، بينما حصلت الممثلة ميريهان مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم "ورد مسموم"، وحصلت عارفة عبدالرسول على جائزة الدور الثاني في التمثيل، بينما حصل الطفل أحمد عبدالحافظ الشهير بأوباما على جائزة الدور الثاني في التمثيل.

وحصد فيلم "يوم الدين" جائزة أفضل فيلم، كما حصل على جائزتي السيناريو والإخراج لأبوبكر شوقي، بينما حصد أحمد فوزي صالح جائزة العمل الأول وجائزة سامي السلامونى للتجديد والابتكار عن سيناريو فيلمه "ورد مسموم"، وهو الفيلم الذي حصل على غالبية الجوائز، منها الافيش للفنان عمر عبدالوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدوري وستيفان كريجوري، والديكور للفنان عمرو عبدالوهاب وأحمد فايز.

كما نجح فيلم "تراب الماس" في الحصول على عدد من الجوائز، ومنها جائزة أفضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة أفضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، وتصوير أحمد المرسي، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور وأعضاء جمعية الفيلم.

وحصل فيلم "حرب كرموز" على جائزة أفضل ملابس وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، كما حصل فيلم "زهرة الصبار" على شهادة تقدير لمدير التصوير عبدالسلام موسى، بينما حصل راضي جمال على شهادة تقدير عن دوره في فيلم "يوم الدين".

وحضر حفل الختام الفنانة يسرا ضيف شرف الدورة، كما تم تكريم عدد من الفنانين في مجال صناعة السينما، وهم ليلى علوي، ويحيى الفخراني، والمخرج جلال الشرقاوي، وكاتب السيناريو فاروق صبري، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائي أمير العمري، وأول مصورة سينمائية مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح.