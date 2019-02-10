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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيش المغنية اللبنانية مروى حالة من النشاط الفني حاليا، حيث بدأت التحضير لعدد من الأغنيات الجديدة والمختلفة حسب وصفها، مؤكدة أنها تمثل مفاجأة لجمهورها، بعد أن انتهت من إعداد أغنية "عزيزي عزيزي" على طريقة المهرجانات، حيث قررت أن تخوض هذه التجربة بـ"نيولوك" جديد لتقدم من خلالها وجها آخر لها كفنانة استعراضية تستطيع أن تقدم العديد من الألوان الغنائية.
وأكدت مروى، في تصريحات صحفية، أنها لا تشبه إلا نفسها فقط وترفض المقارنة مع الآخرين، مشيرة إلى أنها دأبت على توثيق التراث الشعبي العربي والمصري في العديد من أعمالها، خاصة حفلاتها اللايف، حيث تقدم تنوعاً في اللوك والأغنيات تناسب كل مدينة تزورها خاصة في الأفراح.
وقررت طرح أعمالها الغنائية الجديدة في الأسواق "سينجل" ليأخذ كل منها حقه في التقييم والتلقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مروى تخوض تجربة أغاني "المهرجانات".. وتفاجئ جمهورها بـ"نيولوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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