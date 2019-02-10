رامي مالك برفقة صديقته لوسي بحفل ساهر بحضور نجوم هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقامت إدارة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "بافتا"، حفلاً ساهراً مساء أمس السبت، قبيل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته بالساعات الأولى من صباح غداً الإثنين، بحضور نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود المرشحين هذا العام.

ومن هؤلاء النجوم، النجم الأمريكي، رامي مالك، الذي حرص على حضور الحفل برفقة صديقته لوسي بوينتون والتي شاركته بطولة فيلمه "Bohemian Rhapsody" المرشح خلال لجائزة بافتا كأفضل ممثل في دور رئيسي هذا العام، وقاموا بإلتقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للحفل.

وفيلم "Bohemian Rhapsody" مرشح لـ7 جوائز بافتا هذا العام، وهم "أفضل فيلم بريطاني في العام، أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل مونتاج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل صوت، أفضل مكياج، أفضل تصميم ملابس"، وسط توقعات بقرب رامي من حصد جائزة بافتا الأولي له بمسيرته.