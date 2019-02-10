شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تجسد شخصية "مدرسة" مع عادل إمام فى "فالانتينو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة وفاء صادق شخصية مدرسة فى مدارس النجم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسله "فالانتينو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف ايمن بهجت قمر، ومن إخراج رامى إمام، وتقدم وفاء الشخصية لأول مرة فى الدراما التليفزيونية، ثم تمر بمواقف غريبة مع زوجها والطلاب فى المدرسة .

ولدى الشخصية التى يقدمها عادل إمام فى المسلسل، 3 أبناء، وهم هدى المفتى، ومحمد كيلانى، وطارق الأبيارى، ويحدث بينهم مفارقات.

وفى السياق ذاته بدأ الزعيم تصوير أولى مشاهد المسلسل الأربعاء الماضى، بمشاركة الفنانة دلال عبد العزيز، التى تجسد شخصية زوجة "فالانتينو"، ومن المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبلة للانتهاء من الحلقات الأولى.

مسلسل "فالالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى.