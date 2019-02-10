أيتن عامر في جلسات عمل مكثفة من مسلسلها "ابن أصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، من كواليس مسلسلها الجديد "ابن أصول" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وأظهرت الصورة، جلسات عمل مكثفة بين عدد من فريق عمل المسلسل منهم حمادة هلال، رانيا منصور، والمخرج محمد بكير في سباق مع الزمن للانتهاء من الديكورات الأساسية للعمل والبدء في تصوير المسلسل، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول تاجر ألماظ يواجه العديد من المواقف والصعوبات.

يذكر أن أيتن عامر تشارك ببطولة عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "طلقة حظ" بطولة الفنان مصطفي خاطر، كما تعاقدت على مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفي شعبان والمقرر عرضهما خلال الماراثون الرمضاني المقبل.