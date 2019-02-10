تركي آل الشيخ يتعاقد مع تامر حسني لإحياء عدة حفلات بالسعودية

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تعاقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع الفنان تامر حسني على إحياء عدة حفلات غنائية في السعودية الفترة المقبلة ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبا.
ويستعد تامر حسني لإحياء حفل في السعودية يوم 22 من شهر فبراير الجاري، ومنالمتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من كل عشاقه ومحبيه بالمملكة.
وكان المستشار تركي آل شيخ تعاقد مؤخرا مع نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر لإحياء حفلات وعرض مسرحيات في السعودية
يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما كان فيلم "البدلة" وحقق من خلاله أعلى إيرادات لفيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية وما زال يحصد نجاحه حتى الآن، حيث يعرض في الكثير من السينمات على الرغم من انتهاء الموسم الذي شارك به.
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