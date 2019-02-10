شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى الأطرش تكرم الفنان "مجد القاسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش المطرب "مجد القاسم"، فى السابعة من مساء غدا الاثنين ١١ فبراير الجارى، بحضور الفنان مصطفي الدمرداش والفنان قيس عبد الفتاح، وكوكبة من الشعراء والمطربين ومحبى فن ملك العود.

المطرب "مجد القاسم" سوري الجنسية من جبل الدروز، مسقط رأس الموسيقار فريد الأطرش، وقد قام القاسم بدور فريد الأطرش فى مسلسل "أميرة الحب والحرب" على إذاعة صوت العرب فى عام ٢٠٠٧ للمخرج احمد فتح الله.

من جانبه صرح الفنان مجد القاسم، أنه يجرى الإعداد الآن لقيامه ببطولة مسلسل تليفزيوني عن حياة الموسيقار فريد الأطرش، سيعلن عن تفاصيله قريبا من إنتاج الأمير فيصل الأطرش ابن شقيق الموسيقار الحاضر الغائب فريد الأطرش.