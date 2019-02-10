سعر الليتر 10 ملايين دولار.. تعرّفوا الى واحد من أغلى السوائل بالعالم!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 فبراير 2019 02:49 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تستعد شركة تركية لتصدير سم العقارب التي تعد من أغلى السوائل في العالم، حيث يصل سعر اللتر الواحد منها إلى 10 ملايين دولار.

شركة “ألبيلا- ALBILA ” التركية للأمصال والمنتجات الحيوية، والتي تتخذ من ولاية “أسكي شهير” غربي البلاد، مقراً لها، تقوم بجمع سموم العقارب وتجري عليها بحوثاً علمية لتصنع منها بعد ذلك المصل المضاد للسعات العقارب.

ومن المنتظر عند تصدير هذا السائل، أن يشكّل قيمة مضافة مرتفعة للصادرات التركية.

النجاح الذي حققته شركة “ألبيلا” لم يقتصر على الداخل التركي فقط، بل تعدّت حدود البلاد لتشاركها المجلة العالمية ” فايننشال تايمز”، في صفحاتها.

وفي حديثها للأناضول، قالت صدف قورقماز، المدير العامة لشركة “ألبيلا”، إن لسموم العقارب والأفاعي أهمية كبيرة في قطاع الصناعات الدوائية.

وأوضحت أن سموم العقارب تُستخدم في صناعات المصل المضاد للسعات العقارب، إضافة إلى استخدامها في الأبحاث العلمية، ونشاطات البحث والتطوير.

وأكدت أن شركة “ألبيلا” تعمل بشكل منضبط ومكثّف لتسويق سم العقارب في قطاع التجارة.

وفيما يتعلق بتطرق مجلة “فايننشال تايمز” لنشاط الشركة التركية في هذا الخصوص، أعربت “قورقماز” عن سعادتها هي وأعضاء شركتها لسماع هذا الخبر.

وأردفت قائلة: “جميعنا شعرنا بالفخر عندما رأينا أن فايننشال تايمز تتحدث عن عملنا، كما أن الآراء التي تلقيناها من عالم الأعمال في لندن، كانت بمثابة فخر لنا كشركة تركية، وسمعنا أن المقال المنشور عنا، لاقى أصداء واسعة واعتُبر خطوة إيجابية وهامة باسم تركيا.”

وذكرت “قورقماز” أن الشركة تستعد لتصنيع قدر كافي من سموم العقارب، بحيث تسد حاجة البلاد وتتمكن من تصديرها للخارج أيضاً، وذلك عقب الانتهاء من الفحوصات والتجارب المختبرية التي تواصلها في الوقت الحالي.

وحول موعد البدء بالتصدير، أوضحت “قورقماز” أنهم يخططون لتصدير أول دفعة أواخر العام الجاري.

وأفادت بأنهم استعانوا بخبراء سويسريين خلال مرحلة تأسيس شركتهم، وأسسوا مشاريع تعاون مع عدد من مراكز البحث والتطوير المكسيكية والأرجنتينية، ممن تنشط في مجال مصل العقارب.

وأشارت إلى أن “ألبيلا” تحظى بدعم من قبل وزارات الصناعة والتكنولوجيا، والتجارة والصحة في تركيا.

وأضافت أن المشروع تم استثماره برأسمال مشترك من قبل 40 مستثمرا وذلك بعد دراسة أوّلية أجرتها شركة أورتام إينجل Ortağım Angel للاستثمار.

ومن المنتظر أن تُنتج شركة “ألبيلا” الأمصال المضادّة التي يتم تضمينها في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعدّ الطريقة الوحيدة الفعّالة لعلاج التسمم الحيواني.

وعمدت الشركة التركية إلى إنشاء منشأة عالمية المستوى تتوافق مع شروط إنتاج الأدوية في جميع مراحل الإنتاج، بهدف إنتاج منتجات عالية الجودة.

وتواصل الشركة أعمالها وأبحاثها في هذا المجال، بالتعاون مع جامعة “غازي عثمان” والمصانع المتخصصة في ولاية أسكي شهير.

المصدر: الاناضول